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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İdlib'te Türk konvoyuna saldırı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İdlib'te Türk konvoyuna alçak saldırı.

MSB: İdlib'teki M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana geldi. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.

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