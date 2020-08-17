Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İdlib'te Türk konvoyuna saldırı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İdlib'te Türk konvoyuna alçak saldırı.
MSB: İdlib'teki M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana geldi. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.
İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2020
Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir.Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir
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