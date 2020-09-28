Hulusi Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız" ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, "Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir. Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Yorumlar