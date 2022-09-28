Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mersin'deki terör saldırısıyla ile ilgili açıklamada bulundu.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evine yönelik terör saldırısıyla ilgili Gaziler Günü Programı'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Mersin'deki saldırı) Mehmetçik karşısında Irak ve Suriye’nin kuzeyinde duramayan teröristlerin bu saldırıyı Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz"" dedi. Öte yandan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli 18 kişinin de bulunduğu 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

"Saldırı Suriye'de organize edildi"

Gaziler Günü Programı'na katılan Bakan Akar, "(Mersin´de polis evine saldırı) Mehmetçik karşısında Irak´ın ve Suriye´nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye´de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına bunlara mutlaka gereği yapılacaktır" dedi.