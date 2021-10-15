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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Polonya Silahlanma Grubu'na ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bünyesinde çok sayıda savunma sanayisi şirketini barındıran Polonya Silahlanma Grubu'nu ziyaret etti.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Polonya'da, Savunma Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından Polonya Silahlanma Grubu'na gitti.

Polonya Silahlanma Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sebastian Chwalek ile görüşen Akar, grubun çalışmalarına ilişkin brifing aldı.

Polonya Silahlanma Grubu bünyesinde savunma sanayisi ağırlıklı olmak üzere 40 şirket bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, başkent Varşova'daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Polonya'dan ayrıldı.

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