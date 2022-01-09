Milli Savunma Bakanı Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu

Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ndeki konuşmasına, dün Akçakale-Şanlıurfa hudut hattındaki terör saldırısında şehit olan 3 asker ile Sarıkamış şehitlerine rahmet dileyerek başladı.

"Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda..." dizesini hatırlatarak, tarih boyunca kutsal vatan toprağının her karışının, Mehmetçiğin mübarek kanıyla sulandığını belirten Akar, "Mehmetçiğin, Sarıkamış Harekatı'ndaki fedakarlıkları da vatana adanmışlık destanı olarak tarihe geçmiştir. Mehmetçiklerimizin bir asır önce burada ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa rağmen, milli ve manevi değerlerimiz uğruna, emsali görülmemiş bir vazife anlayışıyla şehadet mertebesine ulaşmaları, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır." diye konuştu.

Sarıkamış Harekatı'ndaki askerlere kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz'de batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinin fedakar personelinin de Sarıkamış'ın Deniz Şehitleri olarak tarihteki mümtaz yerlerini aldığını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Şehitler ölmez inancını benimseyen asil milletimiz, emre itaat ve vazifeye sadakat duygularıyla şehit olan on binlerce vatan evladımızın kahramanlık ve fedakarlıklarını nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlayacak, aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır. Sarıkamış şehitlerini yad ettiğimiz bu anlamlı günde, Kafkas Cephesi'nde esir düşen Mehmetçiklerimize Nargin Adası'ndaki esaretleri sırasında yardım eli uzatan Azerbaycanlı kardeşlerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Nargin'deki esir kampının son derece olumsuz koşullarında hayat mücadelesi veren Mehmetler, Azerbaycan Türkleri'nin yardımları sayesinde bir nebze de olsa rahat nefes alabilmiş, hayata tutunabilmiştir. Tarihi süreçte yaşanan felaketleri ve zorlukları, Azerbaycanlı kardeşlerimizle nasıl ki beraber göğüslediysek bundan sonra da 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta, bir ve beraber olmaya devam edeceğiz."

- "Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri"

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın kahraman personelinin, Sarıkamış'taki gibi, her türlü fedakarlığı gösteren atalarından aldığı ilhamla, vatanına ve asil milletine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bu çerçevede hudutlarımız, 'hudut namustur' anlayışıyla ve Cumhuriyet tarihimizin en yoğun, en etkili tedbirleriyle korunmaktadır." sözlerini sarf etti.

Terörle mücadelenin başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini belirten Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK ve onun Suriye kolu olan YPG'ye kim destek verirse versin, bunlar kimden destek alırlarsa alsınlar en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmekte, 84 milyon vatandaşımızı, bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Terörle mücadelemizin yanı sıra denizlerimizdeki ve semalarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de korumakta azimli ve kararlıyız. Ayrıca Azerbaycan ve Libya başta olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimize destek verirken, NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Katar'da, Somali'de, Bosna Hersek'te, Kosova'da ve daha birçok coğrafyada bölge ve dünya barışına katkıda bulunmaktayız."

- "Dünyanın sayılı ordularından biri"

Bakan Akar, bugün Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen, uluslararası ilişkilerde özne haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, etkin bir güce ulaştığına dikkati çekti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de sahip olduğu nitelikli personelinin yanı sıra yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle dünyanın sayılı ordularından biri haline geldiğini vurgulayan Akar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Geçmişte bütün olumsuz koşullara rağmen canı pahasına egemenlik ve bağımsızlığını, hakkını ve hukukunu koruyan asil milletimiz, genç ve dinamik nüfusu, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla hakkına, hukukuna dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde sahip çıkmaktadır. Bir asır önce atalarının yürüdüğü bu yollarda aynı inanmışlıkla yürüyen gençlerimizin varlığıyla ülkemiz geleceğe, çok daha emin adımlarla ilerlemektedir."