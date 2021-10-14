Milli Savunma Bakan Akar'dan dikkat çeken açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyindeki terör saldırılarına ilişkin konuştu.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG SALDIRILARI

Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, aynı şekilde yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın.

Bazı ülkeler egolarından veyahut başındakilerin siyasi ihtirasları nedeniyle hem NATO hem AB’ye zarar veriyor hem de tüm Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye atıyor.

İLAN EDİLEN NAVTEX İLE YUNANİSTAN VE GKRY'NİN TEZLERİNE UYGUN HAREKET EDİLDİĞİ İDDİASI

Bazılarının hayallerinden bile geçmeyecek düzeyde planlama ve uygulama var. Neyin ne olduğunu bilmeden birtakım konuşmalar, değerlendirmeler yapıyorlar.

MSÜ’YE ÖĞRENCİ ALIMINA YÖNELİK İDDİALAR

Öğrenci alımı, tayinler, terfiler mevzuat çerçevesinde kılı kırk yararak icra edilen faaliyetler. ‘Etki edilme’ gibi bir şey söz konusu olamaz.