Milli Saraylar Resim Müzesi açıldı

Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht Dairesi’nde 2014 yılında açılan ve bir süre önce restorasyon nedeniyle kapatılan müze, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle yeniden ziyarete açıldı.

Resim Müzesi koleksiyonu, Topkapı Sarayı depolarında muhafaza edilen tabloların Milli Saraylar envanterine dahil edilmesiyle daha da zenginleşti.

34 sergi salonundan oluşan ve içinde 553 eser bulunan 165 yıllık tarihi bina, restorasyon süreci sonunda Milli Saraylar Resim Müzesi’ne dönüştürüldü.

Restorasyon süresince eserlere yönelik envanter çalışmaları titizlikle yürütülürken; eser bilgileri, kondisyon durumları ve hareketleri kayıt altına alınarak, dijital sisteme aktarıldı.

Müze binasının ve eserlerin güvenliğini sağlayan kamera ve alarm sistemleri modernize edildi.

Resim Müzesi'nde ziyaretçilere rehber olması adına, müzenin tematik bölümlerinin ve eserlerin tanıtıldığı bir kitap da hazırlandı.

Osmanlı saray resminin tek temsilcisi

Osmanlı saray resminin tek temsilcisi olma özelliğini taşıyan müzede, 19. yüzyıl Osmanlı padişahlarının yaptırdığı, satın aldığı resimlerden oluşan bir koleksiyon, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı saraylarda bulunan resimler ve Topkapı Sarayı'ndan ödünç alınan resimler yer alıyor.

Türkiye’nin en büyük oryantalist tablosuna sahip

Resim Müzesi, Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosuna da ev sahipliği yapıyor. Fransız ressam Felix-Auguste Clement'in "Çölde Av" adıyla tanınan tablosu, müze ortamında ilk defa ziyaretçiyle buluşuyor.

35 metrekarelik ebadıyla görenleri büyüleyen 1865 tarihli eser, 2019 yılında Said Halim Paşa Yalısı'ndan başarılı bir operasyonla alınarak Resim Müzesi'ne nakledildi.

Osmanlı ile Mısır arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilere dair ipuçları barındıran tablo, görsel belge niteliği taşıması bakımından eşsiz olarak değerlendiriliyor.