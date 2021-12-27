Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürüyor. 120 Milyon TL'lik büyük ikramiye için yılbaşı biletlerine ilgi devam ediyor. Peki, tam bilet ne kadar? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletleri bayilerden, Milli Piyango uygulamasından ve www.millipiyangoonline.com adresinden alınabiliyor. İşte bu yılki yılbaşı bilet fiyatları.

TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

Tam bilet fiyatı 120 TL.

YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?

Yarım bilet fiyatı 60 TL.

ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

Çeyrek bilet fiyatı 30 TL.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITALACAK?

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.