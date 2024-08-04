Milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finale yükseldi
Milli okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler bireyselde çeyrek finale çıktı.
Milli okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler bireyselde çeyrek finale çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı.
Rakibini 5-1 geriden gelerek 6-5 mağlup eden Mete Gazoz, adını çeyrek finale yazdırdı. Milli sporcunun çeyrek final karşılaşması saat 14.13'te başlayacak.
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