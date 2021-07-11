Milli kürekçilerden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Racice şehrinde düzenlenen şampiyonada Mervenur ile Elis'ten oluşan BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte) takımı, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Bu madalyanın ardından Türkiye organizasyonu birer altın, bronz, dördüncülük ve beşincilikle tamamladı.