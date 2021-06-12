Milli karateciler olimpiyat kotası aldı

Fransa'da düzenlenen Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası'nda milli karateciler Dilara Bozan ile Eray Şamdan olimpiyat vizesi aldı.

Türkiye Karate Federasyonu, 98 ülkeden 500'e yakın sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, Eray Şamdan kumite 67 kiloda, Dilara Bozan ise ferdi kata dalında kota aldığını açıkladı.

Federasyon açıklamada, "Tokyo vizesi alan altıncı sporcumuz Dilara Bozan oldu. İki hafta önce Avrupa ikincisi olan milli katacı, Paris'teki tüm maçlarını kazanarak altın madalyanın da sahibi oldu. Eray Şamdan ise dörtlü final grubundaki son maçında Macar Martial Yves Tardissi'yi 4-2 mağlup ederek grubunda ilk sırayı elde ettive Tokyo vizesi aldı" bilgisine yer verdi.

Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da olimpiyat vizesi alan milli karateciler Dilara Bozan ile Eray Şamdan'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paris'te düzenlenen Karate Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda, milli sporcularımız Dilara Bozan ve Eray Şamdan Tokyo 2020 kotası alarak bizleri gururlandırdı. Böylece Tokyo 2020 sürecinde karate dalında olimpiyat vizesi alan sporcu sayımız 7'ye yükseldi. Dilara Bozan ve Eray Şamdan'ı gönülden tebrik ediyor, kendilerine Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Olimpiyat eleme turnuvasında yarın mücadele edecek Erman Eltemur'a da başarılar diliyorum."