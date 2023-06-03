Milli iradeye saygısızlık! Ayağa kalkmadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında CHP'li ve HDP'li vekiller ayağa kalkmadı ve alkışlamadı. AK Partili milletvekilleri CHP ve HDP'lilere tepki gösterdi.

Saadet, Deva ve Gelecek Partililer ayakta alkışladı



Diğer yandan, Saadet, DEVA ve Gelecek Partili vekiller ise ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı.



Ayağa kalkan İYİ Partili vekillerin ise alkışlamadığı görüldü. Erdoğan'ın yemininden sonra İYİ Partili vekiller de ayağa kalkmamayı tercih etti.