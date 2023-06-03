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Milli iradeye saygısızlık! Ayağa kalkmadılar

Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmek için geldiği TBMM Genel Kurulu selamlaması esnasında, CHP ve HDP milletvekilleri ayağa kalkmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında CHP'li ve HDP'li vekiller ayağa kalkmadı ve alkışlamadı. AK Partili milletvekilleri CHP ve HDP'lilere tepki gösterdi.

Saadet, Deva ve Gelecek Partililer ayakta alkışladı

Diğer yandan, Saadet, DEVA ve Gelecek Partili vekiller ise ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı.

Ayağa kalkan İYİ Partili vekillerin ise alkışlamadığı görüldü. Erdoğan'ın yemininden sonra İYİ Partili vekiller de ayağa kalkmamayı tercih etti.

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