Milli hava savunma füzesi başarıyla ateşlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemi SİPER'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladıklarını açıkladı.

Demir, hava savunma sistemlerinin yolculuğuna devam ettiklerini söyleyerek, "Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda SİPER'e doğru hedeflerimize yürüyoruz. SİPER yolculuğumuzun testlerinden birisini daha gerçekleştirdik. Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. Çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. SİPER hedefimize geçtiğimiz günde ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz" dedi.

ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ekiplerine teşekkür eden Demir, paylaşımında şu sözlere de yer verdi:

"2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER ile gök vatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz."

Uzun menzilde hava savunması sağlanmasına imkan verecek

SİPER füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2019 yılında Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimatı gerçekleştirilirken daha sonra araçtan atılan 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar etkili Sungur hizmete alındı.

Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ füzesinin teslimatlarına başlanırken Hisar-O+ füzesinin seri üretimi başladı. HİSAR A+ sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O+ sistemininki 25 kilometreyi buluyor. SİPER'in ise S-400 ile rekabet edebilir bir seviyede olması amaçlanıyor.