Milli halterci Özbek'ten Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın ve bronz madalya

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular madalya mücadelesi verdi.

Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti.

Milli halterci, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, koparmada 130, silkmede 167 kilo kaldırsa da dereceye giremedi.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcu Özbek için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcumuz, bu kıymetli başarısıyla Türk sporunun branş fark etmeksizin yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Genç sporcumuz uluslararası arenada kazandığı başarıyla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek göğsümüzü kabarttı. Furkan Özbek'in başarılarının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ​​​​​​​