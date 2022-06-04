Milli halterci Onur Demirci, silkmede Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da organize edilen şampiyonanın sekizinci gününde erkekler 109 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Onur Demirci silkme müsabakasında 202 kiloluk kardırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli halterci, koparmada 156 kilo ile sekizinci, toplamda ise 358 kiloluk derece ile ise dördüncü olma başarısını gösterdi.

Organizasyonun sekizinci günü sonunda millilerin madalya sayısı 6 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 20'ye ulaştı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de milli halterci Onur Demirci'yi ve antrenörünü başarısından dolayı kutladı.

Şampiyonada yarın kadınlar + 87 kiloda Aleyna Kaymaz ve Melike Günal madalya için podyuma çıkacak.