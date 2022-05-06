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Milli halterci Hakan Kurnaz dünya şampiyonu oldu

Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda yarışan milli sporcu Hakan Kurnaz, 2 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, 53 ülkeden 151 kadın, 153 erkek sporcunun katıldığı organizasyonun beşinci gününde 81 kilo erkeklerde mücadele eden Hakan Kurnaz, koparmada 150 kilo ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazandı.

Milli sporcu Hakan Kurnaz'ın müsabakasını yerinde takip eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'nı dinleten Kurnaz ve antrenörleri başarılarından dolayı kutladı.

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