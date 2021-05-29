Milli halterci Dilara Uçan'dan 3 madalya

Milli halterciler, 23 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında Özbekistan’ın Taşkent şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 7. günün sonunda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nın 7. gününde kadınlar 81 kiloda yarışan milli sporcu Dilara Uçan koparmada 99 kilo ile altın, silkmede 123 kilo ile bronz, toplamda ise 222 kiloluk derecesiyle Gençler Dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Dünya Gençler Halter Şampiyonası’da 7. günün sonunda milli sporcuların toplam madalya sayısı 6 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 17 madalyaya ulaştı.