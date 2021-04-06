Milli halterci Daniyar İsmayilov'dan Avrupa şampiyonluğu

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde milli sporcular podyuma çıktı.

Erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

🇹🇷💪🏽🏋🏽‍♂️Milli halterci Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırıp Avrupa rekoru kırmasının ardından toplamda da altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.pic.twitter.com/oeMk2yjy5c — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 6, 2021

Silkmede 181 kilo kaldıran 29 yaşındaki milli halterci, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaştı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Batuhan Yüksel ise dereceye giremedi.