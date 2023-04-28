Milli gurur ATAK-2 İlk kez havalandı!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında geliştirilen ATAK-2 ilk kez havalandı.

Gelişmiş elektronik harp ve silah sistemleriyle donatılacak

ATAK-2, taarruz helikopteri olduğu için, taşıyabileceği faydalı yük ve manevra kabiliyeti önem taşıdyor, bunun için de güçlü motorlara sahip olması gerekiyor.

2500 beygir gücündeki motorlara sahip olan ATAK-2 maksimum kalkış ağırlığının 11,5 ton.

İsmail Demir: Tebrik ediyoruz

SSB Başkanı ismail Demir ilk havalanma bilgisini video ile paylaşarak "İstanbul’daki TEKNOFEST coşkusuna Ankara’dan müjdeli bir selam ile katılıyoruz. Ağır Sınıf Taarruz Helikopterimiz ATAK-2 ilk kez havalandı. TUSAS ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyoruz. "