Milli gurur ATAK-2 İlk kez havalandı!
"ATAK-2" olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez havalandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında geliştirilen ATAK-2 ilk kez havalandı.
Gelişmiş elektronik harp ve silah sistemleriyle donatılacak
ATAK-2, taarruz helikopteri olduğu için, taşıyabileceği faydalı yük ve manevra kabiliyeti önem taşıdyor, bunun için de güçlü motorlara sahip olması gerekiyor.
2500 beygir gücündeki motorlara sahip olan ATAK-2 maksimum kalkış ağırlığının 11,5 ton.
İsmail Demir: Tebrik ediyoruz
SSB Başkanı ismail Demir ilk havalanma bilgisini video ile paylaşarak "İstanbul’daki TEKNOFEST coşkusuna Ankara’dan müjdeli bir selam ile katılıyoruz. Ağır Sınıf Taarruz Helikopterimiz ATAK-2 ilk kez havalandı. TUSAS ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyoruz. "
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