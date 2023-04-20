Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, spor müşavirliğine atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2023/229 sayılı kararda "Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı kanunun 30'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Yasemin Adar Yiğit atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hırvatistan'ın başkent Zagreb'de devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda finale yükselen Yasemin Adar, 6. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.