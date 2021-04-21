Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa şampiyonu oldu

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1) yendi.

Milli güreşçi, bugün akşam seansında Rusya adına güreşen Nachyn Mongush'u mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, Rus rakibi Zhabrailov'a yenildi ve gümüş madalya aldı.

Karadeniz, Moldovalı Radu Lefter'i (10-0) sayı tuşuyla, çeyrek finalde Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u (6-4), yarı finalde de Gürcü Elizbar Odikadze'yi (7-5) yenerek adını finale yazdırdı.

Süleyman Karadeniz, finalde Rus Zhabrailov'a mağlup oldu ve Avrupa ikinciliğini elde etti.

TBMM Başkanı Şentop milli güreşçileri kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele eden ve altın madalya kazanan milli sporcumuz Süleyman Atlı'yı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullanan Şentop, Karadeniz için de "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz’i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Süleyman Atlı'yı yürekten kutluyorum." ifadesine yer verdi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazanmıştı.

Bakan Kasapoğlu güreşçileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile 97 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i kutluyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası’nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, organizasyonda mindere çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."

Taha Akgül'den de güzel haber

Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın yanı sıra bir sevindirici haber de Taha Akgül'den geldi.

Erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Akgül, finale yükseldi.

Organizasyonun ikinci gününde mindere çıkan Taha Akgül, erken final olarak nitelendirilen ilk tur maçında dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili'yi rahat bir şekilde 6-1 yendi.

Çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i de 6-1 mağlup eden Taha, yarı finalde Belaruslu Dzianis Khramiankou ile karşılaştı. Rakibini 4-0'la geçen olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, adını finale yazdırdı.

Kariyerinde 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, yarın akşam seansında finalde Rus Sergei Kozyrev ile karşı karşıya gelecek.

61 kiloda yarışan Emrah Ormanoğlu, ilk maçında İtalyan Simone Vincenzo Piroddu'yu 11-1 sayı tuşuyla yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Dünya Kupası şampiyonu Rus Abasgadzhi Magomedov'a yenilen Emrah, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj maçına çıkma hakkı elde etti. Bronz madalya şansı süren milli sporcu, yarın repesaj müsabakasında Bulgar Georgi Valentinov Vangelov ile karşılaşacak.

Milli sporcular Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Osman Göçen (86 kilo) ve Erhan Yaylacı (92 kilo) ise rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti.

Öte yandan 70 kiloda yarışan Haydar Yavuz, sakatlığı nedeniyle repesaj maçına çıkmadı.