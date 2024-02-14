Milli güreşçi Selçuk Can'dan büyük başarı!

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen 28 yaşındaki Selçuk Can, altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer madalyaları kazananlar da belli oldu

Aynı kiloda gümüş madalyayı Azerbaycanlı Ulvi Ganizade, bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov elde etti.