AjansHaber.com.tr Spor Milli güreşçi Selçuk Can'dan büyük başarı!

Milli güreşçi Selçuk Can'dan büyük başarı!

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazandı.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen 28 yaşındaki Selçuk Can, altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer madalyaları kazananlar da belli oldu

Aynı kiloda gümüş madalyayı Azerbaycanlı Ulvi Ganizade, bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov elde etti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
TFF'den Eryaman Stadı kararı!
Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı!
Rıza Kayaalp rekor için mindere çıkacak!
Galatasaray-Sparta Prag maçının hakemi belli oldu!
Kayseri'de gol sesi çıkmadı! 0-0
Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
Milli güreşçi Selçuk Can'dan büyük başarı!