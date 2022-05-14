Milli güreşçi Oğuz Dönder'den altın madalya

Brezilya’nın Caxias Do Sul kentinin ev sahipliği yaptığı Deaflympics’te serbest güreşçilerimiz kürsüye ambargo koydu…

Milli güreşçimiz 74 kilo finalinde Kazak rakibi Gassyr Turgynbay’ı 9-7 yendi ve kürsünün ilk basamağına çıktı.

65 kiloda Sinan Sadak ve 57 kiloda Kürşat Kiraz ise bronz madalyanın sahibi oldu.