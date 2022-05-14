Milli güreşçi Oğuz Dönder'den altın madalya
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Oğuz Dönder, Kazak rakibini yenerek altın madalya kazandı.
Brezilya’nın Caxias Do Sul kentinin ev sahipliği yaptığı Deaflympics’te serbest güreşçilerimiz kürsüye ambargo koydu…
Milli güreşçimiz 74 kilo finalinde Kazak rakibi Gassyr Turgynbay’ı 9-7 yendi ve kürsünün ilk basamağına çıktı.
65 kiloda Sinan Sadak ve 57 kiloda Kürşat Kiraz ise bronz madalyanın sahibi oldu.
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