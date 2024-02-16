Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 72 kiloda mindere çıkan Nesrin, finalde son Avrupa şampiyonu Rumen sporcu Alexandra Nicoleta Anghel'le karşılaştı.

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan 21 yaşındaki milli sporcu, rakibini 5-1 yenerek kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nesrin, "Çok mutluyum, gururluyum. Bugünlere gelmek için her zaman çok çalıştık, çok emek verdik. Her zaman hayalini kurdum.

Uyuduğumda, kalktığımda İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı dalgalandırmayı hayal ettim ve başardım. Genç yaşımda bir ilki başardım, onun için de ayrıca mutluyum. Türk kadının gücünü göstermeye devam edeceğiz. Beni bugünlere getiren hocalarıma ve aileme çok teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmediğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.