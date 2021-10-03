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Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz dünya üçüncüsü oldu

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Belaruslu rakibi Azamat Nurykau yenerek bronz madalya kazandı.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Fazlı Eryılmaz, serbest stil 74 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada Fazlı Eryılmaz, üçüncülük maçında Belaruslu rakibi Azamat Nurykau ile karşılaştı.

Fazlı Eryılmaz, rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

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