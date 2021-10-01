Milli görüşe adanmış bir hayat Oğuzhan Asiltürk

1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dünyaya gelen Asiltürk, ilk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. Henüz o yıllarda mühendislik hayalleri kuran Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni kazanarak bu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Asiltürk okul yıllarında bir yandan da serbest müşavir­lik yaptı ve mezuniyetiyle birlikte Ankara’da Asiltürk Proje adlı mühendislik bürosunu işletti.

Milli Nizam Partisi yılları

Asiltürk siyasi hayatına, Necmettin Erbakan'ın kurucusu olduğu Milli Nizam Partisi ile başladı. Milli görüş hareketinin ilk partisi olarak siyasi tarihimizde yer alan Milli Nizam Partisi'nin Ankara İl Teşkilatı başkanlığı görevini üstlendi.

Milli Selamet Partisi yılları

Kurucuları arasında yer aldığı Milli Selamet Partisi ile parlamentoya girerek ilk milletvekilliği deneyimini yaşayan Oğuzhan Asiltürk, 1973-77 ve 1977-80 yılları arasında iki dönem MSP Ankara Milletvekili olarak mecliste yer aldı.

Bakanlık yılları

1973 genel seçimlerinden sonra Bülent Ecevit’in başbakanlığı ile kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinin görüşmelerini yürüttü ve ardından İçişleri Ba­kanlığına getirildi. 1975’te ve 1977’de Demirel başkanlığında kurulan Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İç İşleri ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı.

Darbenin ardından cezaevi yılları

12 Eylül 1980 askeri darbesiyle milletvekilliği düşürülen Asiltürk, MSP Davası nedeniyle bir yıl gözaltında tutuldu. Asiltürk bu davadan beraat etse de 1987 Referandumuna dek tam on yıl süreyle siyasetten yasaklandı.

Refah Partisi yılları

Siyasi yasağı kalktıktan sonra yapılan ilk kongrede Refah Partisi Genel Sekreterliği'ne seçildi. Refah Partisi ile 11 yıl sonra yeniden parlamentoya dönen Asıltürk, bu kez memleketi Malatya'dan milletvekili seçildi.

28 Şubat Süreci

Asiltürk, 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararının ardından başlayan askeri dayatmaların sonunda kapatılan Refah Partisi'nin son Grup Başkanvekili idi. Asiltürk 28 Şubat sürecinin karanlık atmosferinde partisini ve lideri Erbakan'ı terk etmedi.

Fazilet Partisi ve Saadet Partisi Dönemi

Kapatılan son milli görüş partisi olan Fazilet Partisi’nin ardından Saadet Partisi'ne geçen Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu başkanlığına seçildi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında zatürre ve nefes darlığı problemiyle kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde 1 Ekim 2021 tarihinde hayatını kaybetti.