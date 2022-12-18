Milli füzeler Çakır ve Siper için geri sayım
ROKETSAN'ın kendi AR-GE projelerinden, Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli harekat kabiliyetleri sağlayacak füzelerden Çakır ilk atış, Siper Blok-1 ise göreve hazır şekilde sahaya çıkmak için gün sayıyor. Çakır ve Siper'in yıl sonunda başarıyla atış gerçekleştirmesi bekleniyor!
Çakır, Atmaca'dan daha küçük bir füze. Özellikle İHA'lardan, çoklu platform kara araçlarından, deniz araçlarından, mobil bataryalardan kullanılması, bunların hepsinden aynı anda saldırı yeteneğinin tek bir mühimmat üzerinde toplanması, mühimmat çeşitliliği konusunda çok büyük esneklik tanıyor.
Özellikle Deniz ve Hava kuvvetlerinin kullanmış olduğu mühimmatlarda da belli bir seviyede eşleme ve eşleniklik ortaya çıkmasını, bunu da lojistik açısından çok büyük avantajlar var.
Çakır'ın önümüzdeki yıl itibarıyla ilk hedef olan çoklu angajman, sensör füzyonu başta olmak üzere sahip olduğu kabiliyetler ve teknolojilerin geliştirilmesiyle savaş alanında oyun değiştirici füzelerden bir tanesi olacak.
Çakır füzesinin ihracat potansiyelinin çok yüksek, ilgilenen çok sayıda ülke var.