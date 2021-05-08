Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! HEY saatleri başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, derslerin sıkışıklığı konusunda öğrencilerin rahatlatılması yönünde çalışmalar yapıldığına dikkat çekerek, “Yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye” diye konuştu.

.Covid-19 sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın milyonlarca öğrenci için yaptığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan öğrencilerin sorularına tek tek yanıt verdi.

BAKAN SELÇUK ÖĞRENCİLERLE YAKIN TEMASINI SÜRDÜRDÜ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden öğrencilerle yakın temasını sürdürüyor. Bakan Ziya Selçuk, #lisedebence hastagi ile öğrencilerin sorularını cevapladı.

Bakan Ziya Selçuk, bir öğrencinin "Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

BAKAN SELÇUK DUYURDU: YENİ UYGULAMA DEVREYE GİRİYOR

Bakan Selçuk; "Yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye" ifadelerini kullandı.

BAKAN SELÇUK, SORU VE ÖNERİLERİ CEVAPLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından; "Gençler, burada mısınız? Liselerle ilgili bir çalışma için soru ve önerilerinize ihtiyacımız var. #lisedebence etiketiyle soru ve önerilerinizi paylaşın. Cevapları buradan iletmeye gayret edeceğim. Lütfen paylaşımlarınız sınav iptalleri dışında olsun. Onu ayrıca görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu paylaşımına gelen soruları cevapladı.

BAKAN SELÇUK: YENİ ORTAÖĞRETİM TASARIMINDA HEY SAATLERİ UYGULANACAK

SORU: "Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak?

BAKAN SELÇUK: "Aynı fikirdeyim. Bu yüzden yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye. Öneriniz için teşekkür ederim. Sevgi ve dostlukla."

"SİZLERİ YAŞAM BECERİLERİ İLE DONATMAK BİZİM EĞİTİMDEN ASIL MURADIMIZ"

SORU: "Lisede bence kesinlikle sosyal yaşam dersi olmalı. Hayvanlara, kadınlara, masumlara şiddet veya taciz gibi terbiyezce davranışlarda bulunmaması gerektiği öğretilmeli; her insana saygı duyulması gerektiği öğretilmeli. Empati duygusu benimsetilmeli"

BAKAN SELÇUK: "Sevgili Şevval; sizleri yaşam becerileri ile donatmak bizim eğitimden asıl muradımızdır. Düşüncelerinizi kendi okulunuzda projelendirirseniz ben her şekilde desteklerim. Hayallerinize eşlik etmek çok değerli."

"HER HAFTA PERŞEMBE LİSELİLERLE CANLI YAYINDA GÖRÜŞÜYORUM"

SORU: "Ziya Selçuk'tan isteğimizdir: Liselilerle canlı yayında söyleşi yapmak."

BAKAN SELÇUK: "Her hafta perşembe liselilerle canlı yayında görüşüyorum. Sizlerle de görüşmekten memnun olurum :) Sevgiyle kalın."

"DERSLERİN MEVCUT SIKIŞIKLIĞINDA HAKLISINIZ"

SORU: "Bakanım diğer ülkelerin eğitim sistemine göre lisede olsun ortaokulda olsun çok ağır ve sıkışık bir eğitime sahibiz ciddi anlamda yumuşaması gerek bence bunun çok yararını görürüz keşke sizde tweetimi görseniz :)

BAKAN SELÇUK: "Merhaba, tweetinizi gördüm:) Derslerin mevcut sıkışıklığında haklısınız. Çalışmalarımız tam da bunu rahatlatmak yönünde. Ancak doğru olan kendimizi başka ülkelerle kıyaslamak değil; bize en uygun ve en sağlam sistemi bilimin ışığında kurabilmek. İnşallah tweetimi görürsünüz:)

"YENİ LİSE TASARIMINDA 'SOSYAL HAYAT' AYRICA ÇALIŞILDI"

SORU: "#lisedebence Bakanım okullarda bizlere hiç sosyal hayatla alakalı bir şey öğretilmiyor ben böyle bir ders görmek çok isterim ders sayısı okula gittiğimiz saat çok fazla bunun hafifletilmesini isterim ben postanedeki gitsem neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum mesela"

BAKAN SELÇUK: "Merhaba.. Söylediğinize hak veriyorum. Bu yüzden yeni lise tasarımında 'sosyal hayat' ayrıca çalışıldı. Lütfen siz de şuna hak verin. Yaşamımızı kendimiz de zenginleştiririz. Gezin, deneyimleyin, okuyun, dinleyin ve deneyim kütüphanenizi her gün zenginleştirin. Dostlukla..."