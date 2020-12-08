Milli Eğitim Bakanı TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını açıkladı

Bakan Selçuk, TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye'nin her iki alanda da ilk kez 500 puanın üzerine çıktığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Türkiye sonuçlarını sizlerle açıklamak üzere karşınızdayım.

TIMSS uluslararası eğitim başarılarını değerlendirme kuruluşlarını değerlendirme araştırmasıdır.

4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik-fen alanındaki başarılarını ele alıyor.

Ülkemiz TIMSS 2019’a kadar Fen ve Matematik alanlarında zaman zaman başarısını artırmıştır.

Türkiye 2019’da ilk kez 4. sınıftaki uygulamaya 5. sınıf örneklemiyle katılmıştır.

2015-2019 döngülerinde 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin ortalama yaşı 12 iken Türkiye’den katılan öğrencilerin yaş ortalaması 9.2’ydi.

Bu raporumuza göre Türkiye puanlarının değerlendirmesi şöyle:

4. sınıf matematik alanında 483 olan ortalama puan 2019’da 40 puan arttı. Matematik uygulamasında 2015’te 49 ülke arasında 36 sırada yer alırken 2019’da 58 ülkeden 23. sıraya yükseldi.

Fen alanında 2015’te 483 ortalama puandı. 2019’da ise 5462ya yükseldi.

Fen uygulamasında 2015’te 35.’yken 2019’da 58 ülke arasından 19. sıraya yükseldi.

8. sınıf puanları ise şöyle; Matematik alanında 2015'te 458 olan ortalama puan 2019 yılında 38 puan artarak, 496'ya yükseldi. Matematik uygulamasında 2015'te 24. sırada yer alırken, 2019'da 20. sıraya yükseldi.

Fen alanında 2019 yılında 493 olan ortalama puan, 2019'da 22 puan artarak 515'e yükseldi. Fen uygulamasında 2015'te 21. sıradayken, 2019'da 15. sıraya yükseldi.

Bu verilere göre, TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen, ölçek orta noktasının, yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu.

Üst ve ileri yeterlilik düzeyindeki öğrenci oranları da arttı. Performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldı.

Giderek artan bu kısmi iyileşme hepimizi elbette çok memnun ediyor. Olmak istediğimiz yerde değiliz ama yolculuğumuzda kat ettiğimiz yol devam ediyor."