Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1324726470707761159?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1324726470707761159%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aa.com.tr%2Ftr%2Fegitim%2Fmilli-egitim-bakani-selcuk-izmirde-bir-hafta-daha-uzaktan-egitim-yapilacak%2F2034720
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