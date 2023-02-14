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Milli Eğitim Bakanı Özer'den taşımalı eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamalarında bulunuyor. Bakan Özer'in açıklamalarından satır başlıkları:

Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını bildirdi.

Bakan Özer, "Depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık" dedi.

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