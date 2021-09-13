Milli Eğitim Bakanı Özer'den aşı ve PCR testi açıklaması

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok.

Okullar açık kalacak, yüz yüze eğitimi inşallah devam ettireceğiz.

850 bin sınıfın sadece 198'inde vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınmalı problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir

OKULLARDAKİ AŞI DURUMU NEDİR?

Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.

"VELİNİN RIZASI OLMADAN ÇOCUĞA PCR TESTİ YAPILMAYACAK"

Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak. Uygulamanın ne zaman başlayacağını yakında Sağlık Bakanlığımız açıklayacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI

15 bin yeni atama, ek atama değil bu. 2020 KPSS'sine girenler diyor ki 2021'ler bu hakkı kullanmasın.