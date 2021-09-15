Milli Eğitim Bakanı Özer: Bugün itibarıyla yüz yüze eğitime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde, "Bugün itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleriyle belirlemiş olduğumuz herhangi bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Bunu özellikle tekrar etmek isterim. 71 bin 320 okulumuzdan hiçbir okulumuzun tüm sınıfları yüz yüze eğitime ara vermemiştir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Özer, Valiliği ziyaret etti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleriyle belirlemiş olduğumuz herhangi bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Bunu özellikle tekrar etmek isterim. 71 bin 320 okulumuzdan hiçbir okulumuzun tüm sınıfları yüz yüze eğitime ara vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitime ara veren sınıflar olduğunu bunun da Sağlık Bakanlığı ile belirledikleri kriterler çerçevesinde ilerlediğini belirten Özer, Diyarbakır'da yaklaşık 19 bin sınıfın, dersliğin bulunduğunu, sadece 21 sınıfta bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini aktardı.

"14 gün yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmekte"

Özer, "Yani 19 bin sayısı ile 21'i karşılaştırdığınız zaman oldukça kontrol edilebilir düzeyde süreç devam etmektedir. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı Kovid-19 vakası nedeniyle 14 gün yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmektedir. Ve bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize de valiliklerimiz kanalıyla ücretsiz bir şekilde tabletler ulaştırılmaktadır. Sonuç olarak kurallara riayet ettiğimiz zaman inşallah tüm vatandaşlarımızla çıkmış olduğumuz bu yolda başarılı bir şekilde süreci nihayetlendireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Sadece okullarda değil okul dışı ortamlarda da Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uyulmasının çok büyük, hatta kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Özer, bir kez daha vatandaşlara okul dışı ortamlarda sağlık kurallarına uymaları çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Özer, Diyarbakır'daki ziyaretinde, Kovid-19 salgını önlemleri sürecinde eğitimin nasıl yürüdüğünü, alınması gereken önlemleri değerlendireceklerini dile getirdi.

Diyarbakır'ın Milli Eğitim Bakanlığı olarak en fazla yatırım yaptıkları illerden biri olduğunu vurgulayan Özer, değerlendirme toplantısında Vali, milletvekilleri, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürleri ile Diyarbakır'da eğitimin kalitesinin ve yatırımların çeşitliliğinin nasıl artırılabileceğini ve ilave yatırımları görüşeceklerini kaydetti.

Özer, değerlendirme toplantısından sonra alınan kararların paylaşılacağını belirterek, Diyarbakır'ın çok şanslı bir kent olduğunu eğitim gönüllüsü bir valisi olduğunu aktardı.

Vali Münir Karaloğlu'nun Antalya'da da eğitimin kalitesini artırma yönünde çok büyük projeler gerçekleştirdiğini anlatan Özer, mesleki eğitimle ilgili çok ciddi projeleri bulunduğunu söyledi.

Özer, Diyarbakır'da da Vali Karaloğlu'nun başlattığı mesleki eğitimle ilgili projelere her türlü desteği Bakanlık olarak vereceklerini dile getirerek, "Sayın Valimize, milletvekillerimize, başkanlarımıza, tüm paydaşlarımıza Diyarbakır'da eğitimin kalitesinin artmasına yönelik vermiş oldukları katkılardan dolayı şahsım ve Bakanlık adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda Diyarbakır'da başarılı bir şekilde eğitim süreçlerini yöneten İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize ve eğitim sistemimizin en güçlü omurgası olan öğretmenlerimize süreçlerdeki katkılarından, tüm desteklerinden dolayı teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Bakan Özer daha sonra Vali Karaloğlu ile görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.