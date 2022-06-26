Milli denizaltı STM500 yüksek ihracat potansiyeli taşıyor

STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, mukavim tekne test üretimine başlanan milli denizaltı STM500'ün yüksek ihracat potansiyeli taşıdığını bildirdi.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Türkiye'nin savunma sanayisi hamlesinde önemli bir rol üstlenen şirket, denizaltı konusunda kendisine verilen, "milli imkanlarla savaş denizaltısı dizayn edilmesi ve inşası için sanayi altyapısının geliştirilmesi" görevlerini başarıyla sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin milli denizaltı üretim serüveninde tarihi bir adım atılarak, STM mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500'ün mukavim tekne test üretimine başlandı.

Böylece, bir savaş denizaltısının mukavim teknesi Türkiye'de ilk defa sivil sanayide üretilmiş olacak. Dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçları gözetilerek dizayn edilen yerli ve milli STM500 denizaltısı son derece modern özelliklere sahip bulunuyor.

- 30 gün kesintisiz görev süresi

Türk mühendislerinin eseri küçük boyutlu milli denizaltı STM500, hem sığ sularda ve hem de açık deniz şartlarında görev yapabilecek. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi, global taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleriyle donatılacak. STM500, 18 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibi ile 30 gün kesintisiz her türlü görevi icra edebilecek. Platform, 4 atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip olacak.

Yurt dışında ilgi gören STM500 için görüşmeler sürüyor. Türkiye, havacılık ve uzay teknolojilerinde olduğu gibi, stratejik bir alan olan denizaltı teknolojilerinde de, STM'nin önderliği ve yerli sanayinin katılımıyla çalışmalarına devam ediyor.

- "STM500 yüksek ihracat potansiyeline sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Türkiye’de denizaltı inşa ve modernizasyon kabiliyetine sahip ilk mühendislik şirketi olarak, tarihi bir kilometre taşına daha ulaştık. Milli mühendisliğimizin eseri, STM500 denizaltımızın mukavim tekne test üretimine başlamaktan gurur duyuyoruz. Yüksek ihracat potansiyeli taşıyan STM500 denizaltımızda, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyor, Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir'e desteklerin dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Demir de STM500'e ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlayacaklarını duyurmuştu.​​