Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'dan altın madalya
Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya elde etti.
Osijek şehrinde düzenlenen organizasyonda son iki yılın Avrupa şampiyonu unvanıyla katılan Ferhat Arıcan, 14.833 puan alarak altın madalya kazandı.
Yer aletinde finalde yarışan Adem Asil 13.800 puan ile altıncı oldu.
Kadınlarda ise asimetrik paralel finalinde Nazlı Savranbaşı 12.833 puanla altıncı sırayı aldı.
Organizasyonda yarın Göksu Üçtaş Şanlı yerde, İbrahim Çolak halkada, Adem Asil ise halka, atlama masası ve barfiks aletlerinde finalde yarışacak.
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