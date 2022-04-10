Milli cimnastikçi Emir Erışık'tan altın madalya

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli sporcu Emir Erışık, organizasyonun bireysel erkekler kategorisinde yarıştı. Kategorisinde 19.700 puanla birinci olan Emir, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından dolayı finallerde yarışamadı

Bireysel kadınlar kategorisi elemelerinde 20.900 puanla birinci sıradan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından yüzünden finallerde yarışamadı.

Bu durumdan dolayı milli takım sporcuları, Ayşe Begüm'ün yer aldığı çiftler ve trio kategorilerinde yarışamayacak.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçi Emir Erışık'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde 19.700 puanla altın madalya kazanan milli sporcu Emir Erışık'ı tebrik ediyorum. Sporcumuzun elde ettiği şampiyonluk bizlere büyük mutluluk yaşattı. Emeği geçen teknik ekibe teşekkür ediyor, genç sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.