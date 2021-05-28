Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası heyecanı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam etti.

Şampiyona'da mücadele eden Milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, 21.850 puan topladığı performansıyla altın madalyaya uzanmayı başardı.

2001 doğumlu Ayşe Begüm, 2019 yılında Portekiz'de düzenlenen 6. Cantanhede Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nı birincilikle noktalamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu



Dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu kutladı.

Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Ayşe Begüm Onbaşı, "Türk kadının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonuna verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Onbaşı'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 21.850 puanla altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'yı yürekten kutluyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Ayşe Begüm Onbaşı'nın başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."