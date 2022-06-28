AjansHaber.com.tr Spor Adem Asil, genel tasnifte altın madalya kazandı

Milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu Adem Asil, Artistik Cimnastik Erkekler Genel Tasnif yarışmasında serilerini sundu.

Yer aleti, kulplu beygir, halka aleti, atlama masası, paralel bar ve barfikste yarışan Adem, genel tasnifte 84.700 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.

Öte yandan genel tasnifte yarışan bir başka milli cimnastikçi Sercan Demir, yarışmayı 79.000 puanla 10. sırada tamamladı.

Yarışmada İspanyol Joel Plata ikinci, İtalyan Lorenzo Minh Casali üçüncü sırayı aldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe ve Hull City, Ozan Tufan için anlaştı
Gareth Bale kariyerine ABD'de devam edecek
Murat Fırat, 67 kiloda altın madalya kazandı
Çukurova Basketbol'dan ses getiren hamle
Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-1 yendi
Kerem Kamal, 60 kiloda altın madalya kazandı
Milli karateci Eray Şamdan altın madalya kazandı