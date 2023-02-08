Milli basketbolcu Nilay Aydoğan enkaz altında!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın da Malatya'da enkaz altında kaldığı ifade ediliyor.

Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu Nilay Aydoğan, babaannesini ziyarete gittiği Malatya'da göçük altında kaldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Değerli sporcumuz Nilay Aydoğan, Milli takım arasında Babaannesini ziyarete Malatya iline gitmiştir. Alınan bilgiler doğrultusunda Nilayımızın kaldığı evin yıkıldığı bilgisi gelmiştir ve kurtarma işlemi devam etmektedir. Ailesinden ve yakınlarından güncel bilgiler almaya çalışıyoruz. Dualarımız Nilayımız ile birlikte" ifadeleri yer aldı.