Milli atlet Tuğba Danışmaz altın madalyasını aldı!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlamada kürsünün ilk basamağında yer alan milli sporcu Tuğba Danışmaz'a altın madalyası takdim edildi.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde kadınlar 3 adım atlamanın ödül töreni yapıldı.

Yarışta 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoruna imza atarak altın madalya kazanan milli atlete madalyasını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

Gümüş madalya kazanan İtalyan Dariya Derkach ile bronz madalya elde eden Portekizli Patricia Mamona'ya da ödüllerini aldı.