Milli Araştırma'nın seçim anketi şoke etti

Kendilerini "siyasi, İslami, ekonomik, sosyal kamuoyu ve pazar araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşu" olarak tanımlayan Milli Araştırma'nın seçim anketi görenleri şoke etti. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi anketi sonuçlarını açıklayan kuruluş; Yeniden Refah Partisi'ni %43,1 ile birinci parti, Fatih Erbakan'ı ise %51,5 ile birinci aday buldu.

İstanbul Sözleşmesi ve EYT konularında da araştırma düzenleyen kuruluş, toplumun %92'sinin İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduğu sonucuna ulaştı. EYT konusunu Türkiye'nin birinci sorunu olarak bulan kuruluş, toplumun bu sorunun çözümü için Yeniden Refah Partisi'ne güvendiği sonucuna ulaştı.

Anket sonuçlarının sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından bir açıklama paylaşan kuruluş, "Milli Araştırma olarak yaptığımız Cumhurbaşkanlığı seçim anketi bazı kesimler tarafından çarpıtılmaya çalışılmıştır. Hiçbir dernek, vakıf ve siyasi partiyle bağımızın olmadığını, yaptığımız anketleri kullanılan oy oranına göre yayımladığımızı belirtmek isteriz." ifadelerine yer verdi.