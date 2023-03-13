Milletvekilliği aday adaylığı başvuruları başladı! İşte talep edilen ücretler!
Türkiye seçim sürecine girdi. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başladı. İşte siyasi partilerin milletvekili aday adayı olmak isteyenler için talep ettiği ücretler!
AK Parti: Adaylık başvurusu için erkek adaylardan 20 bin lira, kadın ve genç adaylardan 10 bin lira, engellilerden ise 5 bin lira talep edilecek.
1 9
CHP: Aday adayı olmak isteyenlerden 30 bin lira alınacak. Engelliler, kadınlar ve gençlerde ise aday adaylığı için 15 bin lira yatırılacak. Depremlerden etkilenen Malatya, Osmaniye, Maraş, Antep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.
2 9
MHP: Başvuru aidatı olarak 3 bin TL belirlendi. Aday adaylarından yüzde 40 ve üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmayacak
3 9
İYİ Parti: Milletvekili aday adayı başvuru ücreti kadın ve erkeklerde 7 bin 500 TL olarak belirlendi. Engeli ve gazilerden ise ücret alınmayacak.
4 9