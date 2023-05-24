Milletvekilleri kayıtlarını yaptırmaya başladı!
14 Mayıs'ta yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından mazbatalarını alan milletvekilleri Meclis'te kayıtlarını yaptırmaya başladı.
28. Dönem milletvekillerinden ilk kaydı, MHP Adana milletvekili Ayşe Sibel Ersoy yaptırdı.
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28. Dönem milletvekillerinden ikinci kaydı, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal yaptırdı.
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MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, TBMM'de kayıt yaptırdı. Cumali İnce'ye rozetini, eşi Sevim İnce taktı.
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MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay
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