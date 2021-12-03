Milleti eve tıkmış kendi 10 numarada partiler yapmış

İlginç kilişliğiyle dünya medyasının gündeminden düşmeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başı yine dertte.

Johnson'un, salgının pik yaptığı günlerde Başbakanlık konutunda büyük kalabalıklarla partiler verdiği idddia ediliyor.

Geçtiğimiz yıl, pandeeminin en ağır yaşandığı ve sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günlerde Johnson'un 40-50 kişilik partiler verdiğinden bahsediliyor.

İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail'in iddilarıyla ülke gündemine oturan başbakanın partileri, İngiliz kamuoyunda da büyük tepki çekti.

Daily Mail'e göre, İngiltere’de corona virüs yasaklarının en sıkı olduğu 2020 yılının Aralık ayının başında Başbakan Boris Johnson kuralları yok sayarak başbakanlık konutu Downing 10 numarada kapalı alanda büyük çaplı partiler organize etti.

İnsanların kapalı alanda kalmasına yasak getirildiği dönemde Johnson’ın iki parti düzenlediği öne sürüldü… İddiayı ortaya atan ise ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail oldu.

Gazeteye konuşan kaynaklar, “Partide yaklaşık 40 ile 50 kişi vardı. İki parti de orta boyuttaki bir odada gerçekleşti ve insanlar dip dibeydi. Tam bir corona virüs kabusuydu” dedi.

"Ülkeyi eve tıkıp, kendi parti vermiş"

Gazeteye konuşan kaynaklar, “Ülkenin geri kalanı evlerine kapanmışken yetkililer arka arkaya şarap içiyordu” dedi. Mekanda çok sayıda parti düzenlendiğini söyleyen bir diğer yetkili ise, “Johnson’ın eşiyle kaldığı katta sürekli parti vardı. Johnson’ın eşi Carrie, partilere bağımlıydı” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan bir diğer kaynak ise, “Johnson konuttaki partilere ya göz yumuyordu ya da bazen kendisi bile etkinliklere katılıyordu” dedi.

Fakat Johnson hakkındaki iddiaların artmasıyla birlikte muhalefet partileri olaya büyük tepki gösterdi. İşçi Parti lideri Keir Starmer, “İnsanları evlerine hapsettikten sonra alkollü parti düzenlemek kabul edilemez.

Başbakanlıktan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Carrie Johnson’ın sözcüsü, “Johnson’ın konutta parti düzenlediği iddiaları tamamen asılsız. Carrie Johnson tamamen corona virüsü kurallarına her zaman uydu ve bu iddialar gerçeği yansıtmıyor” dedi.