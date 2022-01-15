Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali yaşamını yitirdi. 80 yaşında hayata gözlerini yuman Edibali için TBMM'de Devlet Töreni düzenlenecek.

Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Edibali için yarın Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmasının ardından saat 15.00'te TBMM'de Devlet Töreni düzenlenecek.

Edibali'nin naaşı, 16 Ocak Pazar günü İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Aykut Edibali kimdir?

Aykut Edibali 13 Nisan 1942 tarihinde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Yavuz Arslan Argun ile birlikte Yeniden Milli Mücadele isimli bir siyasi hareketi başlattı. Bunun yanında Yeniden Milli Mücadele, Bayrak, Pınar, Çınar, Gerçek, Çağrı gibi dergilerde de yazılar yazdı. 1984 yılında Islahatçı Demokrasi Partisi kurdu ve genel başkanlık makamına getirildi.

1991'de üçlü ittifak olarak adlandırılan Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ile Islahatçı Demokrasi Partisi arasında yapılan koalisyonda önemli çalışmalarda bulundu. 19. dönemde Kayseri milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Öte yandan Islahatçı Demokrasi Partisi'nin ikinci olağan kongresinde Birlik Barış Partisi, Bayrak Partisi ve Millet Partisi IDP‘ye katıldı. Daha sonra partinin yeni ismi Millet Partisi olarak belirlendi. Bunun yanında başkanlık görevine de Aykut Edibali seçildi.

MÜCADELE BİRLİĞİ nedir?

Yeniden Millî Mücadele Hareketi (YMM, Mücadele Birliği), 1960'lı yılların sonlarında anti-emperyalist, anti-Siyonist, anti-komünist, öğrenciler tarafından başlatılan aksiyoner bir öğrenci hareketiydi.

1964 senesinde Afyon'da kültür faaliyeti yürüten Aykut Edibali ve Yavuz Arslan Argun'un, Konya'da faaliyet gösteren Necmettin Erişen, İrfan Küçükköy, Mevlit Baltacı, Kemal Yaman, Mevlit Faruk İslamoğlu, Ziya Yürekli, Hasan Elmas ve Mehmet Aydın grubu ile temas etmesiyle hareketin temelleri atıldı.

Aykut Edibali ve Yavuz Arslan Argun’un öncüsü olduğu bu teşkilat Taha Akyol’un yanı sıra geçmişte Melih Gökçek, Ahmet Taşgetiren, Halil Şıvgın, Ali Müfit Gürtuna, Atilla Yayla, Burhan Özfatura gibi pek çok gencin yetişmesini sağladı.

1967 senesinde harekete "Mücadele Birliği" ismi verildi.

Üniversitelerdeki şiddet olayların arttığı ve İslami camiada birçok kesimin orduyu karşısına aldığı bir döneme denk gelen 4 Nisan 1970 tarihinde, Konya’da düzenlenen Millî Mücadele Birliği Mitingi'nde Yaşasın Millî Ordu, Yaşasın Millî Devlet sloganları atarak mukaddesatçı çevrelere ordu konusunda farklı bir bakış açısı getirdi.

Mücadele Birliği'nin bir diğer lideri YAvuz Arslan Argun 2018 yılında hayatını kaybetmişti.