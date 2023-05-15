Millet İttifakı'ndan ortak açıklama!
Millet İttifakı'ndan ortak açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız." dedi.
Millet İttifakı'ndan ortak açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle;
Erdoğan beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Seçmen ikinci tur diyorsa başımız gözümüz üstüne. Seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız.
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