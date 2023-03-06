Millet İttifakı'ndan genişleme sinyali: Kapımız tüm partilere açık!

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada genişleme sinyallerini vererek, ''Millet İttifakı’nın kapısı, ortak Türkiye hayalini paylaşan herkese sonuna kadar açıktır.'' ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan açıklamalar geldi.

Sancar, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kapıyı açarak, “Hayırlı olsun. Kendisini bizimle görüşmek için bekliyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.