Millet İttifakı'nda sıcak saatler! Masa yeniden toparlanıyor mu?

İki büyükşehir belediye başkanının İYİ Parti ziyareti sonrası Millet İttifakı cephesinde hareketli saatler yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına, Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılıklarına getirilmesi şartıyla evet diyen Akşener'in masaya yeniden dönmesi bekleniyor.

Yaşanan son gelişmelerin ardından Millet İttifakı'nın, cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantısı saat 16.00'ya ertelendi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyareti dolayısıyla saat 14.00'te başlayacağı bildirilen toplantının, saat 15.00'e alındığı belirtildi.