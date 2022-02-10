Millet İttifakı'nda fatura çatlağı

Millet İttifakı'nda bu kez de "elektrik faturası" krizi yaşanıyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim çıkışı İYİ Parti'de kabul görmedi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." sözlerine, ittifak ortağı İYİ Parti'den ilk yanıt geldi.

"Kanuna aykırı"

Habertürk canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Kılıçdaroğlu gibi faturaları protesto edecek misiniz" sorusuna "Ben sayın başkanımı (Meral Akşener) biliyorsam, başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir." sözleriyle cevap verdi.

CHP Lideri'nin çağrısına "kanuna aykırı" diyerek olumsuz yanıt veren İYİ Parti'nin ardından gözler Millet İttifakı'nın diğer aday adaylarına çevrildi.

Muhalefette krizlerin ardı arkası kesilmiyor

Muhalefet içindeki bir diğer kriz de güçlendirilmiş parlamanter sistem çalışmaları için bir araya gelmesi beklenen 6 parti arasında yaşanmıştı. Oturma düzeninde anlaşamayan partiler krize çare bulmaya çalışmış ve Kılıçdaroğlu'ndan, "Benim şahsi kanaatim; partiler masada alfabetik sıraya göre oturabilirler." açıklaması gelmişti.

Millet İttifakı'nın ismi konusunda da çatlak sürüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ittifakın isminin değişmesini ön şart olarak ileri sürdüğü ve Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'yi bu yönde ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.