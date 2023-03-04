Millet ittifakı pazartesi günü adayını açıklıyor!

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri bugün Saadet Partisi Genel Merkez'inde bir araya geldi.

Saadet Partisinin genel merkez binasında gerçekleştirilen toplantı, saat 17.00’de başladı.

Yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Millet ittifakı olarak bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya gelindiği, ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği, milletimizin kurduğu masamız ilk günkü gibi hangi ilke ve hedeflerle kurulduysa bugünde yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır."

"Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zaafiyetinin üstünü örtemez. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha allahtan rahmet diliyor, bütün bu yönetim zaafiyetlerine son vereceğimizi ayrıca tüm vatandaşlarımıza güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahüt ediyoruz."

"Millet ittifakının Belediye Başkanları da şimdiden bu taahütleri yerine getirmek için çabalarını sürdürmektedir. Bizler yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel üllkemize insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz."

"DÜne ve bugüne sıkışmadan yarının Türkiye'sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız. Bizler 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarıda bırakmadan hiç kimsenin kalbini kırmadan güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz"

"Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir. Bu çervede bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi 6 mart pazartesi günü tekrar Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışla uzlaştığımız 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 13. Cumhurbaşkanlığı adayımız geçiş süreci ve yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.